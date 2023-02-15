أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فاطمة وتوجه لها رسالة مؤثرة

بعد احتفالها بعيد ميلادها منذ أيام شاركت أحلام فيديو عبر إنستقرام لأجواء الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها فاطمة وهي تغني "سنة حلوة يا فاطمة" في غرفة مليئة بالورد والبوالين الحمر وقوالب الكيك.وتركت تعليق على الفيديو، "كل عام وانتي نور عيني وقطعة من روحي وقلبي فطومتي جعل عمرك بالفرح والسعاده والصحه والهناء دايم ممتدد، فاطمة بنت مبارك".



وكانت أحلام احتفلت بعيد ميلادها يوم الإثنين 13 فبراير، وشاركت جمهورها ومعجبيها صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصويرية إحتفالاً بعيد ميلادها الـ55.وعبر حسابها الرسمي على موقع التدوين تويتر، كشفت أحلام عن أحلامها في العام الجديد وأكدت إنها مستعدة لاستقبال كافة الهدايا في أي وقت.

وقالت أحلام، عبر حسابها: " الحمد لله على نعمه الحياه والنَفَس والحياه الكريمه الحمد لله على نعمه الاهل والاصدقاء والمحبين عمر جديد في حياتنا بفضل الله تعالى صحه وفرح ونجاح ولله الحمد والمنه #ميلاد_احلام نستقبل الهدايا اي وقت ".

من جانبها وجهت الفنانة المصرية ياسمين صبري رسالة لأحلام، وقالت فيها: " كل سنة وانتي بخير وصحة وسعادة وبركة وعقبال ١٠٠ سنة"، وقال جو رعد: " طول عمرك ملكة باخلاقك و طيبة قلبك وجدعنتك كل سنة وانتي طيبة يا أم فاهد".

ومن ابرز التعليقات: " كل عام وانتي الامل ، الحب ، الفخر ، السعاده والنجاح عساها سنة خير وسعاده عليج يا ام فاهد يارب العمر المديد يارب"، وقال آخر: " في يوم ميلادك يتجدد حبنا لك كل عام والفن يكبر فيك واحنا جمهورك نكبر فيك ومعك وان شاء الله كل سنه من عمرك ماتمر الا مليانه بل فرحه وبنجاحات مثل ماعودتينا كل عام وانتي ب الف خير وكل عام وحبك بقلبي يزيد كل يوم اكثر والله لايحرمنا منك جمهورك".

وتستعد أحلام لإحياء حفل خاص لها في موسم الرياض يوم 17 فبراير، وروجت للحفل عبر حسابها على تويتر، وقات:" ليلة استثنائية بكل تفاصيلها#الليله_الماسيه لـ فنانة العرب احلام @AhlamAlShamsi على مسرح ابو بكر سالم .."

وفي وقت سابق، كان قد كشف الحساب الرسمي لموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية عبر موقع التدوين القصير تويتر تأجيل حفل المطربة الإماراتية أحلام، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة السعودية والذي كان مقرر إقامته في 26 يناير الجاري، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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