أجمل رسائل للمشاهير في عيد الحب منهم أحمد حلمي وكريستيانو رونالدو

يصادف 14 فبراير من كل عام مناسبة الاحتفال بـ عيد الحب أو ما يعرف عالميا باسم "الفالنتاين"، ولهذه المناسبة جمعنا لكم رسائل المشاهير في هذا اليوم.كريستيانو رونالدو يشارك صورة مع شريكته جورجينا معلقا بما معناه "عيد حب سعيد حبي". وأضاف أيضًا "محظوظ جدًا لوجودك في حياتي".



باراك أوباما ، الرئيس الأمريكي الأسبق توجه بالمعايدة بعيد الحب لزوجته ميشيل قائلا لها بما معناه "عيد حب سعيد لميشيل أوباما الوحيدة.. أنت تجعلينني أشعر وكأن كل يوم هو مغامرة معك."فيكتوريا بيكهام اختارت بعض الصور القديمة مع زوجها ديفيد بيكهام بهذه المناسبة، وعلقت بما معناه "مرّ من العمر 26 عامًا ولا يزال صديقي... أحبك كثيرًا!"

واستعانت هند صبري أيضا بجملتها الشهيرة في فيلم "أحلى الأوقات": "أنا عايزة ورد يا إبراهيم"، التى وجهتها لزوجها الفنان الراحل خالد صالح خلال أحداث الفيلم حينما لعبت شخصية باسم يسرية.

أحمد حلمي شارك صورة من رحلة سفاري مع زوجته منى زكي، معلقًا: "عيد الحب مع الحب".

طارق صبري شارك فيديو مع زوجته شيري عادل، عايدها من خلاله بعيد الحب وكتب: "عيد حب سعيد حبيبتي..محظوظ إنك موجودة في حياتي".

أحمد العوضي شارك صورة مع زوجته ياسمين عبد العزيز عبر فيسبوك علق عليها " كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي".فيما قامت ياسمين بمشاركة فيديوهات طريفة عبر انستقرام تعبر فيها عن حبها لأحمد.



نهى نبيل شاركت فيديو علقت عليه "الوضع كل سنة بهاليوم أصلا ما نبي هدايا بهاليوم لأن أيامنا كلها حب وإلا اشرايكم بنات ؟

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