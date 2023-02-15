أصالة تحتفل بعيد الحب مع زوجها بقبلة رومانسية

احتفلت الفنانة أصالة بعيد الحب مع زوجها فائق حسن، وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو جديد لها من ظهرت فيه برفقة زوجها.ظهرت أصالة في الفيديو الذي نشرته عبر خاصية ستوري وهي تحتضن زوجها وقالت في الفيديو "هابي فلانتين هابي فلانتين"، ليرد عليها زوجها" ليش مرتين؟ فأعطته قبلة وقال:هابي فلانتين تالتة.

تفاعل متابعي ومحبي أصالة مع صورتها وأضافوا العديد من التعليقات التي تمنوا من خلالها حياة سعيدة برفقة زوجها وعائلتها.تعرضت أصالة خلال الفترة الماضية لانتقادات كبيرة بسبب عدم تفاعلها مع ازمة زلزال سوريا، وعدم اعلانها عن تبرع للمتضررين من هذه الكارثة، ذلك بجانب غنائها في حفل دبي رغم الأحداث التى تمر بها بلادها.

ردت أصالة على منتقدي غنائها في دبي بعد زلزال سوريا، وقالت: رسالتي بالغناء هي خدمة وإسعاد المجتمع الحزين والتعيس والمقهور الذي أنتمي له، والدنيا بتتسهل بالفن ولازم نسهلها"، واتضح أنها تبرعت بأجر هذا الحفل للمتضررين.

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