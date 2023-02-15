شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع زيزو فاروق: عمرى ما تخيلت إن أول شغلى مع جورج وسوف يكون رثاء ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون الموزع الموسيقى زيزو فاروق لأول مرة مع سلطان الطرب جورج وسوف فى أغنيته الجديدة "نص عمرى"، التى طرحت مؤخرا على قناة جورج وسوف على يوتوب.

وقال زيزو فاروق، لـ"الخليج 365"، إنه كان يتمنى طول مشواره الفنى أن يتعاون مع سلطان الطرب، لكن لم يتخيل أن يكون أول تعاون يجمعهما تكون فى أغنية رثاء لابنه وديع، وأشار فاروق إلى أنه كان يتمنى أن يتعاون معه فى ظروف أفضل من ذلك.

أغنية "نص عمرى" من كلمات خالد تاج وألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق، وإخراج طونى قهوجى، وأهداها سلطان الطرب جورج وسوف لروح ابنه فى ذكرى الأربعين، الذى رحل عن عالمنا فى يناير الماضى.