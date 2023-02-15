شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الإتربى تشارك فى مسلسلى "ضرب نار" و"سره الباتع" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هدى الإتربى فى بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تعكف على تصوير العملين مع اقتراب حلول الشهر الكريم، العمل الأول ضرب نار مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى في ثانى تعاون لها مع الثنائى بعد مسلسل "اللى ملوش كبير"، والثانى "شره الباتع" المستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

يذكر أن هدى الإتربى غابت عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدمت مسلسلين فى رمضان 2021 هما "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، رنا رئيس، محمد على رزق، محمد يسرى، انعام سالوسة، إيهاب فهمى، ميدو عادل، و"اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى.