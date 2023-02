شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أفلام عن الحرب الأوكرانية ضمن مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزامن الدورة الـ73 من مهرجان برلين السينمائى الدولى، الذى سيبدأ من يوم 16 إلى 26 فبراير الجارى، مع الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسى على أوكرانيا، ومن ثم سيعرض الحدث تسعة أفلام جديدة عن ما يحدث فى أوكرانيا.

ووفقا للتقرير الذى نشر على أحدى المواقع العالمية، ستكون الأفلام في الأساس وثائقية، عن الحياة الأوكرانية في زمن الحرب، بما في ذلك فيلم "Superpower" للمخرج والممثل شون بن، الذي صوره الفائز مرتين بأوسكار في كييف في فبراير الماضي.



Superpower

وقال المدير الفني للمهرجان كارلو شاتريان إن المهرجان الذى يستمر 11 يومًا "يقف جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يقاتلون للتعبير عن أفكارهم، ونوعدكم بأفلام تحكى قصة العالم بكل جروحها وجمالها المفجع".

على أن يفتتح الفيلم الأمريكى She Came to Me بقلم ريبيكا ميلر الدورة الـ73 من مهرجان Berlin International Film Festival، الذى سيقام في الفترة بين 16 فبراير المقبل إلى 26 من نفس الشهر.

وتضم الكوميديا الرومانسية للمخرجة وكاتبة السيناريو ريبيكا ميلر مجموعة من النجوم العالميين من بينهم بيتر دينكلاج وماريسا تومي وجوانا كوليج وبريان دارسي جيمس وآن هاثاواي.

فيلم الكوميديا المبهج She Came to Me يدور عن الحب بجميع أشكاله، حيث تنسج معًا حكايات مجموعة من الشخصيات التى تعيش فى العاصمة الرومانسية لمدينة نيويورك، مع توقف الملحن ستيفن لاودم (بيتر دينكلاج) عن تقديم أى ألحان إبداعية جديدة، ومع عدم قدرته على إنهاء لحن جديد للأوبرا، وبناءً على طلب من زوجته باتريشيا (آن هاثاواى)، التى كانت معالجته السابقة، أن ينطلق بحثًا عن الإلهام، وفى خلال رحلته م يكتشفه أكثر بكثير مما كان يساوم عليه أو يتخيله.