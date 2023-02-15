شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل شفيق جلال.. عمل بصناعة الأحذية قبل تألقه فى الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل المطرب الشعبى شفيق جلال، الذى رحل عن عالمنا فى 15 فبراير 2000، تميز بصوت رائع وجذاب إضافة إلى إحساسه الكبير فى الغناء الشعبى، وبعد ذلك اعتمدته الإذاعة المصرية عام 1943، وأول أغنية له وهى "يا عم يا جمال".

وكانت مهنته الأساسية قبل احترافه الغناء والطرب الشعبى هى صناعة الأحذية، وكانت أول أعمال شفيق جلال السينمائية فيلم "سر طاقية الإخفاء" عام 1947، وقدم جلال فن الموال فى مصر وداخل السينما المصرية، ولحن له محمد عبد الوهاب.

ومن أشهر أغانية شيخ البلد، أمونة بعتلها جواب، موال الصبر، بنت الحارة يا بنت الحارة، ياحسرة عليها ، ما تبتسميش، كحل العين، عيون الصبية، يا زين الملاح، بقى ده اسمه كلام، انا من الفيوم يا وله، تحت شباكك، دنيا الحب، صباح النور، ايه معنى الحظ، كعب البنت ريال مدور، الواد حنكورة، الحق مش عليك،

وبانسبة للسينما فقد بدأ مشواره فيها من خلال فيلم "سر طاقية الإخفا"، عام 1946، وتوالت الأعمال بعد ذلك، وكانت أفلامه مع المخرج حسن الإمام، نقطة فارقة في مشواره، مثل "خلي بالك من زوزو، حكايتي مع الزمان، وأميرة حبي أنا".، إضافة إلى "كابوريا"، "البحث عن المتاعب"، "الآنسة حنفي"، "عودة طاقية الإخفاء"، "ريا وسكينة".

ورحل شفيق جلال عن عالمنا بعد إصابته بمرض الكلى التى وصلت رحلته معه رحلة إلى ثلاث سنوات حتى توفى في 15 فبراير عام 2000، عن عمر ناهر 71 عامًا.