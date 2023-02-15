شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يجسد دور مدرس في مسلسل "تحت الوصايا" مع منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد خالد صالح تصوير مشاهده في مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل، ويجسد أحمد خالد صالح في المسلسل دور مدرس في إحدى المدارس الذى يتفاعل مع أحداث المجتمع الذى يعيش فيه، ولقد انتهى أبطال المسلسل من تصوير أسبوعين من مسلسل"تحت الوصاية"، حيث إن أغلب الديكورات الأولى من العمل تتضمن عدة مشاهد داخل المراكب.

وخلال أحداث المسلسل تتلقى منى زكى صدمة بوفاة زوجها وأبو وأولادها، حيث تتعرض لعدة أزمات مع عائلة زوجها، حيث تتناول منى زكى قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، وذلك من خلال أحداث المسلسل.

"تحت الوصاية" هو أحد المسلسلات المقرر عرضها في رمضان ومكون من 15 حلقة، والمسلسل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج "ميديا هب - سعدى جوهر"، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى،على الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وأحد الأطفال، ومن المقرر أن ينضم بعض ضيوف الشرف إلى أسرة المسلسل خلال الفترة المقبلة.

وتكرر منى زكى تعاونها مع شركة ميديا هب سعدي – جوهر بعدما قدمت مع الشركة مسلسل "لعبة نيوتن" في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً.