زواج جيهان خليل من نجم "جزيرة غمام" قبل انتهاء عيد الحب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان إسلام حافظ، عن زواجه بالفنانة الشابة جيهان خليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وانهالت على نجم مسلسل "جزيرة غمام" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، التعليقات لتهنئته من قبل أصدقائه المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

جيهان خليل تخطف الأنظار بـ«الأوف وايت»| فيديو

ومؤخرا نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات

إنستجرام ، تدعم من خلالها منتخب بلادها خلال المباراة المصيرية مع البرتغال في مونديال قطر.

ونشرت جيهان، صورًا لها بقميص أسود الأطلس، وعلّقت قائلة: "فخورة بكم مهما كانت النتيجة أبطال المغرب وأبطال كل العرب وأبطال أفريقيا #المنتخب_المغربي #أسود_الأطلس".