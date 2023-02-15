شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يطير إلى دبى لإحياء حفلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة صباح اليوم إلى الإمارات لإحياء حفلين يومى 15 و17 فبراير، يعود بعدها لإحياء حفلته بساقية عبد المنعم الصاوى وإحياء حفلة على مسرح النهر يوم 24 فبراير الجارى، ويقدم حمودة فى حفلاته باقة مميزة من أغانيه التى حققت نجاحا جماهيريا منها "ضيعنا".



عبد الباسط حمودة وناصر حسين وماجد عبد الباسط حمودة فى المطار

كان قد أعرب حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "قرايب مين" التى طرحها مؤخرا، وقال في تصريح لـ"الخليج 365" الأغنية تعبر عن واقع حقيقى وعشته في حياتى، مضيفا: "القرايب طول ما أنت بصحتك وناجح يتقربون إليك وإذا احتجت إليهم يتهربون منك وهذا ما تقصده معانى الأغنية"، مشيرا إلى أنه تحمل كثيرا من غدر الأقارب.

كلمات الأغنية من كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى وتوزيع نوار البحيرى هندسة صوتية محمد جودة وتقول كلمات الأغنية

اللى ما لوش خير في اللى منه . يبقى ناقص منه

سيبك من اللى يبيعك وانساه واللى يروح يجى احسن منه

الخيانه من القرايب

والاهانه من القرايب

واى شيء ممكن يضرك

يبقى برضو من القرايب

قرايب مين بلا قرايب

دة كله كلام على الفاضى

قريبى وبقصده في خدمة

يقول اسف مش فاضى