شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Women Talking يحقق 4 ملايين دولار منذ ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما Women Talking إيرادات وصلت إلى 4 ملايين و 46 ألف دولار بـ 8 دور عرض أمريكية، منذ طرح العمل يوم 23 ديسمبر من العام الماضى 2022، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و44 دقيقة.

تستند قصة فيلم Women Talking إلى الرواية الأكثر مبيعًا للكاتبة ميريام تيفز والتى تتحدث عن العنف تجاه المرأة، ويظهر في الإعلان كيف تعاني النساء في المناطق الريفية ومحاولتهن للهروب من قبضة المسيطرين عليهن، العمل من إنتاج شركة MGM.

وتدور أحداث الرواية حول النساء في مستعمرة المينونايت اللواتي يتم اغتصابهن باستمرار من قبل الرجال اثناء نومهن، ليبدأ بالتحرك بعد ذلك و مهاجمة المستعمرين، ويلعب دور البطولة كل من الممثلة جوديث إيفي، فرانسيس مكدورماند،كلير فوي، جيسي باكلي، و الممثل بن ويشا، والفيلم من إخراج سارة بولي.

وتحدثت مخرجة الفيلم سارة بولي حول قصة الفيلم و قالت:"نحن لم نرى ابدا ما تعانيه المرأة من عنف كل ما نشاهده هي الآثار فقط...ولكن في الفيلم سنرى كيف ستكون استجابة النساء لما يعانينه،حيث عليهم أن يجتمعوا ويقرروا سريعا ما سيكون موقفهم اتجاه هذا العنف".

وتحدثت حول ما قرأته من رواية ميريام تيفز وقالت إنها أثرت بها ودفعتها لطرح عدة أسئلة لنفسها حول التسامح والإيمان و الصدمات التي نتعرض لها و كيف يكون الشفاء"،وأضافت أنها حاولت تخيل كيف سيكون الفيلم وارادت أن توضح كل ما كانت تشير له الرواية في فيلمها.