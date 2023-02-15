شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "أم الدنيا": سوسن بدر شافت وسمعت أجدادنا الفراعنة خلال التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، مساء الثلاثاء وتحدثت خلال اللقاء عن كواليس سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية التي تم عرضها مؤخرا، ورأيها فى الأعمال التى توثق أهمية الحفاظ على الهوية المصرية.

وخلال الخلقة صرح المخرج محمود رشاد أنه كان مهتمًا بالجانب الإنسانى للمصريين القدماء، لأتهم سجلوا أدق تفاصيل حياتهم، قصص حبهم ومشاكلهم وأكلهم.

وحكى رشاد كواليس التصوير مع النجمة سوسن بدر، وقال: "كنا بنصور فى دير المدينة، وسوسن خرجت برة الاسكريبت، وقالت: أوعوا تفتكروا المكان ساكت وصامت، أنتوا لو قربتوا من الحجر هتسمعوا صوت ضحك الأطفال، وقالت لى: يا رشاد أنا سمعتهم شفتهم وعيطت".

وعرضت منصة watch it فيلم "أم الدنيا" الذى يتحدث عن عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع الأجداد ميراثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد. وتقوم الفنانة سوسن بدر بحكى قصة الفيلم بالتعليق الصوتي "فويس أوفر" ثم يتحدث كل ملك عن الحضارة المصرية العريقة.