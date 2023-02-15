شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر لـ صاحبة السعادة: شعرت بالفخر خلال تصوير "أم الدنيا".. وأكثر ملكة أحببتها "تي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، مساء الثلاثاء، وتحدثت خلال اللقاء عن كواليس سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية التي تم عرضها مؤخرا، ورأيها في الأعمال التي توثق أهمية الحفاظ على الهوية المصرية.

وخلال الحلقة وجهت الفنان إسعاد يونس سؤالا إلى النجمة سوسن بدر حول أكثر الملكات اللاتى تود تجسيدهن، فأجابت: "أكتر ملكة حبيتها وحسيتها هي الملكة (تي)".

من جانبه قال المخرج محمود رشاد: "إن فيلم أم الدنيا بالنسبة لى نظرة رومانسية لمصر القديمة، وفيها حب كبير للأشخاص".

وعبرت سوسن بدر عن فخرها بتصوير الفيلم، وخلال تواجدها فى الأقصر وسط الآثار المصرية، وقالت: "كم دولة فى العالم عندها مسلة من عندنا، كنت فى غاية الفخر والسعادة إنى أنتمى لهذه الأماكن".

وخلال الحلقة طلبت إسعاد يونس من رشاد أن يكتب بعض الكلمات باللغة المصرية القديمة، وبالفعل نجح فى كتابة بعض الكلمات.