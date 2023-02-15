شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر لـ صاحبة السعادة: صورنا "أم الدنيا" فى الصيف وكل فريق العمل أصيب بضربة شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، مساء الثلاثاء، وتحدثت خلال اللقاء عن كواليس سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية التي تم عرضها مؤخرا، ورأيها فى أهمية الأعمال التي توثق أهمية الحفاظ على الهوية المصرية.

وقالت سوسن بدر خلال حديثها عن الفيلم: "كنت خايفة لأنه مسئولية ضخمة جدا، وحاجة جديدة عليا، فى التمثيل لو نسيتى جملة تعرفى تقولى بدلها، فى الفيلم ده لو نسيت كلمة أو غلطت فى معلومة أو تاريخ أو اسم تبقى مشكلة كبيرة، عشان كدة طول الوقت كنت مركزة ومش مستمتعة مائة فى المائة".

وأضافت سوسن بدر: "كنا بنصور فى الصيف فى عز الشمس ، وفى مرة كلنا أصيبنا بضربة شمس". وتابعت: "كنا حريصين إن المعلومات دي تتكتب ببساطة عشان كل الأعمار تستمتع بالفيلم حتى الأطفال".

وعبرت سوسن بدر عن سعادتها حينما انتشرت صور خلال تجارب أداء لفيلم إخناتون مع المخرج شادى عبد السلام، وقالت: "كان عندى 18 سنة، شادى عبد السلام عمل لى (تيست) للتحضير لفيلم إخناتون، ولما شفت الصور رجعت سنين طويلة لورا".