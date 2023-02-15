شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران جيهان خليل وإسلام حافظ ليلة عيد الحب فى أجواء عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الفنانة جيهان خليل قرانها على الفنان والسيناريست إسلام حافظ وسط أجواء عائلية، ليلة عيد الحب بحضور المقربين فقط، وذلك بعدما أعلن الثنائى خطبتهما فى شهر سبتمبر الماضى.

وانضمت الفنانة جيهان خليل لأسرة مسلسل "الإمام الشافعى" مع النجم خالد النبوى، الذى انطلق تصويره مؤخراً بعد فترة طويلة من التحضيرات، حيث يعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل 2023.

مسلسل "الإمام الشافعى" بطولة خالد النبوى، نضال الشافعى، جيهان خليل، أروى جودة، خالد أنور، وليد فواز، حمزة العيلى، سلمى أبو ضيف أحمد الرافعى، فرح بسيسو، السورى خالد القيش سلمى أبو ضيف، بجانب عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".

وشاركت الفنانة جيهان خليل في رمضان الماضى في مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر"

أما الفنان إٍسلام حافظ يشارك فى مسلسل رمضان المقبل من خلال مسلسلين الأول هو مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

أما المسلسل الثانى للفنان إسلام حافظ هو مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، إسلام حافظ، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.