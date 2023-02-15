شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: منصة watch it عاملة حاجة عظيمة.. شابوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، مساء الثلاثاء وتحدثت خلال اللقاء عن كواليس سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية التي تم عرضها مؤخرا، ورأيها في أهمية الأعمال التي توثق أهمية الحفاظ على الهوية المصرية.

وفى بداية الحلقة أثنت إسعاد يونس على منصة watch it وما تعرضه من أعمال مهمة، آخرها الفيلن الوثائقى "أم الدنيا" وقالت: "منصة watch it عاملة حاجة عظيمة.. شابوه".

وتحدثت سوسن بدر عن بداية علاقتها بالمخرج والمصور محمود رشاد، وقالت: "من أول ما عرفته عمل لى مكياج وكان فعلا عبقرى، وكان صغير جدا فى هذا الوقت، وبعد سنوات كان قاعد على اللاب توب وقال لى إزاى الحضارة المصرية القديمة العظيمة دي مفيش مصري عمل عنها فيلم وثائقى، وكل الأفلام لخواجات".

وأضافت: "فى مرة بيكلمنى الساعة 5 صباحا قال لى تعالى نصور حاجة، رحنا كوبرى 6 أكتوبر وقعد يصورنى، وكان بيحضر تصورؤ للفيلم".

كما استضافت إسعاد يونس المصور والمخرج محمود رشاد، الذى تحدث عن بداية علاقته بالسينما، قائلا: "أنا كنت بشتغل ماكير سينما 15 سنة، من 5 سنين حسيت إنى خلصت فى الكارير ده، صورت فترة فوتوغرافيا، والمجلات الأجنبية بتطلب أفلام قصيرة تتعرض مع الفوتوجرافيا، ودي كانت بدايتى".

وأضاف رشاد: "فى مرة صورت سوسن بدر فى المتحف قلت لها عايزين نعمل فيلم نحكى فيه بردية (الخروج إلى النهار)، أثنت على الفكرة وعجبتها، الفيلم ده عمل صدى كويس مع الناس، بعد كدة عملت فيلم قصير آخر، وبعد كدة فيلم وثائقى".

وعن كواليس تعاونه مع سوسن بدر، كشف: "قلت لها عايزين نصور صور نعمل منها فيلم، واشتغلت مع محطات أجنبية أكتبلهم أفلام عن مصر القديمة، وكان لازم شهرة سوسن بدر نستغلها بشكل إيجابى".

وعرضت منصة "واتش ات" فيلم أم الدنيا الذى يتحدث عن عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع الأجداد ميراثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد. وتقوم الفنانة سوسن بدر بحكي قصة الفيلم بالتعليق الصوتي "فويس أوفر" ثم يتحدث كل ملك عن الحضارة المصرية العريقة.