»الدب الذهبى« يشعل المنافسة فى »برلين السينمائى«

ياسر رشاد - القاهرة -

19 فيلماً تتنافس على «الدب الذهبى».. وتكريم ستيفن سبيلبرج بالجائزة الفخرية

تحدٍّ جديد يخوضه مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73، المقرر أن تستضيفه العاصمة الألمانية فى الفترة ابتداءً من الغد وحتى الجارى، لإثبات نفسه كأحد أهم المهرجانات العالمية فى خريطة المهرجانات الدولية، وذلك بعد دورتين سابقتين تأثرتا بجائحة كورونا، فقد اقتصرت دورة عام 2021 على عروض إلكترونية فقط، فى حين شهدت دورة عام 2022 نقصًا ملحوظًا فى الأنشطة والبرامج والفعاليات، حيثُ يأمل المهرجان أن يعود إلى سابق عهده، وأن تصبح صورته أكثر اشراقاً.

ونظراً للعلاقة الوطيدة التى تربط الفن بالسياسة، كشف المهرجان فى دورته هذا العام، عن دعمه للشعب الأوكرانى ضد روسيا، حيثُ سيرفع المهرجان ألوان علم أوكرانيا، كما أعلنت دعمها الكامل لشعب إيران الذى يشهد موجة تظاهرات واسعة للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم.

ويضم مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ73، 5 أفلام عربية، هما: فيلم «المرهقون» The Burdened للمخرج اليمنى عمرو جمال الذى يشارك فى قسم البانوراما. يستند الفيلم إلى قصة حقيقية تدور أحداثها فى عدن باليمن حول زوجين وأطفالهما الثلاثة بعد أن فقدوا وظائفهم نتيجة أزمة اقتصادية، الفيلم من إنتاج اليمن والمملكة العربية السعودية والسودان.

وفى قسم البانوراما أيضاً، يعرض الفيلم الوثائقى السورى «تحت سماء دمشق» للمخرجين هبة خالد، وطلال ديركى، وعلى وجيه.

ويشارك الفيلم السورى «وادى الخرسانة»، فى قسم «المنتدى»، وهو فيلم روائى يدور حول محاولة زوجين سوريين يحاولان التأقلم فى مجتمع جديد بعد الهجرة إلى كندا.

ويضم قسم «عروض المنتدى الموسع»، فيلمين هما «الرفيق القائد، كم هو جميل أن أراك» للمخرج اللبنانى وليد رعد، و يحكى عن شلالات لبنان التى تم تسميتها وإعادة تسميتها عدة مرات من قبل المليشيات المنخرطة فى الحرب الأهلية اللبنانية اعتمادا على تحالفاتها المتغيرة. والفيلم الثانى هو «على هذا الشاطئ هنا» للفنانة البصرية والمخرجة المصرية ياسمينة متولي.

وكانت إدارة المهرجان قد اختارت فيلم «جاءت إلىّ» لافتتاح الدورة، وهو من إخراج ربيكا ميلر، ومن بطولة بيتر دينكلاج، وماريسا تومي، وجوانا كوليج، وبرايان دارسى جيمس، وآن هاثاواي. والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى - رومانسى فى مدينة نيويورك، حيث يجسد دينكلدج دور موسيقار شهير يعانى لإنهاء الأوبرا الجديدة التى يؤلفها، فتنصحه زوجته ومعالجته السابقة تجسدها «هاثاواى» أن يبدأ فى البحث عن إلهام، ما يقوده إلى مغامرة لم يكن يتوقعها.

ويكرم مهرجان برلين السينمائى فى دورته المقبلة الـ73، المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، الحائز على جائزة الأوسكار ثلاث مرات، لإنجازه السينمائى المتنوع بين الأكشن والدراما الاجتماعية وسينما الخيال العلمى والمغامرة، وهو يُعد أحد أهم المخرجين وأكثرهم تنوعًا فى تاريخ السينما، ومن المقرر أن يتسلم جائزة الدب الذهبى الفخرية عن مجمل أعماله فى السينما والقضايا الاجتماعية.

التنوع السينمائى الذى حرص عليه سبيلبرج فى مسيرته السينمائية، جعلته أحد المخرجين الأكثر نفوذاً فى تاريخ صناعة السينما، لأكثر من أربعة عقود، فقد أسهم فى إخراج وإنتاج العديد من الأفلام بموضوعات مختلفة بما فى ذلك الخيال العلمى والمغامرة، كما أنه منتج ومخرج لكبرى شركات الأفلام فى هوليوود فى أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين.

ويتنافس على جائزة الدب الذهبى فى المسابقة الرسمية، التى ترأس لجنة لتحكيم الممثلة الامريكية كريستين ستيورات ما يقرب من 19 فيلماً من مختلف أنحاء العالم، من بينها 15 فيلماً فى عروضها العالمية الأولى و4 أفلام فى عروضها الدولية الأولى، تحمل توقيع كبار المخرجين، منهم فيلم الرسوم المتحركة «آرت كوليدج 1994»، للمخرج الصينى ليو تشيان، وفيلم Afire المخرج الألمانى الشهير كريستيان بيتزولد، والذى تدور

أحداثه حول أربعة شباب يقضون عطلتهم معاً فى منزل يطل على بحر البلطيق، لكن حرائق الغابات التى تشتعل فى كل مكان حولهم تقترب، فماذا سيفعلون وما الذى ستكشفه هذه الحرائق حول أنفسهم وعلاقتهم؟

وتنافس المخرجة الألمانية مارجريتا فون تروتا على الجائزة الرفيعة بفيلمها الجديد Ingeborg Bachmann – Journey into the Desert وهو إنتاج ألمانى نمساوى سويسرى مشترك، ويلقى العمل نظرة على حياة الشاعرة والكاتبة النمساوية الشهيرة إنجبورج باخمان، وعلاقتها بالكاتب السويسرى ماكس فريش أحد أهم كتاب الأدب فى سويسرا.

ويشارك المخرج الألمانى كريستوف هوخ هويسلر بفيلم ينتمى لنوعية «أفلام الإثارة والجريمة» Till The End of Night.

ويشارك المخرج وكاتب السيناريو الفرنسى، فيليب جاريل، بفيلم الدراما العائلى The Plough.

ويعرض أيضاً فى إطار المسابقة الرسمية الفيلم الرومانسى الأمريكى Past Lives للمخرجة سيلين سونج، وذلك بعد أن شهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان صندانس السينمائى الدولى.

ومن اليابان يشارك فيلم الانيميشن اليابانى Suzume للمخرج ماكوتو شيمكاى، فى عرضه الدولى الأول.

وتنافس المخرجة الإسبانية إستيباليز روسولا سولاجورين، بفيلمها 20,000 Species of Bees، والمخرجة المكسيكية، ليلا أفيليس بفيلمها Totem.

وينافس المخرج الكندى مات جونسون بفيلمه الكوميدى BlackBerry والذى تدور أحداثه حول شركة الهواتف الذكية الكندية، التى تحمل نفس اسم الفيلم ويشارك فى بطولته جاى باروشيل وجلين هويرتون وكارى إلويس.

ومن كندا يعرض فيلم للمخرج جون ترينجوف، الذى يشارك للمرة الأولى فى المسابقة الرسمية من خلال فيلم Manodrome.

وينافس الفيلم الدرامى Disco Boy للمخرج جاكمو أبروتسيزى، وفيلم Music للمخرجة الألمانية أنجيلا شالينيتس، وفيلم Limbo للمخرج الأسترالى إيفان سين، بطولة النجم الأسترالى سايمون بيكر.

وتنافس أفلام ذات طابع خاص، مثل Survival of Kindness للمخرج الهولندى الأسترالى، رولف دى هير، فى عرضه الدولى الأول وتدور أحداثه حول امرأة من السكان الأصليين تُركت فى قفص وسط الصحراء، لتموت، لكنها تتمكن من الهرب، وتسافر عبر البرية حتى تصل المدينة. والفيلم الوثائقى Superpower للمخرج شون بين وأرون كاوفمان، فى قسم العروض الخاصة، والذى يتمحور حول الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، والغزو الروسى لأوكرانيا، والذى بدأ فى 24 فبراير الماضى ويستمر حتى الآن.

ويشارك المخرج الكندى جون ترينجوف بفيلمه «مانودروم»، من بطولة جيسى إيزنبرج وأدريان برودي. وفيلم «فتى الديسكو»، أول أفلام المخرج الإيطالى المقيم فى فرنسا جياكومو أبروزيسي، الذى يروى قصة رجل من روسيا البيضاء ينضم إلى الفيلق الأجنبى الفرنسى.