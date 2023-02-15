خالد الصاوى بـ4 وجوه فى رمضان

ياسر رشاد - القاهرة -

حالة من الانتعاشة الفنية يعيشها الفنان خالد الصاوي، على صعيد السينما والدراما، إذ يخوض الماراثون الرمضانى المقبل بـ4 وجوه متنوعة.

ويحجز الصاوى مقعدا، فى الدراما الوطنية من خلال مسلسل «الكتيبة 101» والتى تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة حول «الكتيبة 101» وكيف نجحت فى التصدى للتكفيريين داخل سيناء.

ويشاركه فى بطولة المسلسل عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وهو من تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ويخوض مع المخرج خالد يوسف أولى تجاربه الدرامية، من خلال سلسل «سره باتع»، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى عام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.

وبعد الثنائية الناجحة التى قدمها مع النجم طارق لطفى فى «القاهرة كابول»، يشاركه الصاوي، فى بطولة مسلسله الجديد «مذكرات زوج»، وهو عمل مكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى، ويشارك فى بطولته

عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي، وغيرهم من الفنانين.

وانضم مؤخرا ضمن أبطال مسلسل «صراع الفصول»، للنجمة دنيا سمير غانم، وهو العمل المكون من 15 حلقة، حيث تقدم «دنيا» ثلاث حقب زمنية مختلفة، ولكل حقبة زمنية ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة، ويشارك أيضا فى بطولة العمل كل من سيد رجب، محمد سلام، سلوى خطاب، وعدد كبير من الفنانين.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر عرض فيلمين وهما: مغامرات كوكو، ويشاركه فى البطولة بيومى فؤاد، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة «اوس اوس»، نانسى صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبوليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان بشكل اجتماعى كوميدى، وفيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، محمد ثروت، مصطفى درويش، والفيلم يدور فى إطار درامى تشويقى أكشن.