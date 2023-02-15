58 فيلماً تتنافس فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ياسر رشاد - القاهرة -

تنطلق غداً الخميس فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بمسرح سيد درويش، وبمشاركة 58 عملاً من 46 دولة، وتستمر فعالياته حتى يوم 21 من الشهر الجارى، وتشهد فعاليات المهرجان عرض مجموعة متميزة من الأفلام الدولية، والماستر كلاس والورش الفنية لكبار المخرجين، وتكريم قامات فنية كبيرة من أبناء محافظة الإسكندرية.

تنقسم مسابقات المهرجان بين الروائية والوثائقية والعربية والطلبة المصريين، وأفلام التحريك التى زاد عددها هذه الدورة نظراً للإقبال الشديد عليها.

المسابقة الروائية الدولية

تضم المسابقة الدولية للفيلم الروائى 20 فيلماً تعرض عربياً وأفريقياً لأول مرة، وفيما يلى قائمة الأفلام المشاركة:

آڤا- أمريكا

تدور أحداث حول آفا، التى بعد فترة وجيزة من فقدان شريك حياتها.

ثلاث حبات ملح - فرنسا

يحكى الفيلم عن شقيقتين، يبلغ عمرههما 8 و5 سنوات يقضيان وقتهما بمفردهما بالمنزل، فى وسط الريف.

رى – موت تلفزيون - مصر

تدور أحداث الفيلم فى مدينة رمادية حيث التلفزيون ومحتواه مجبر على الناس بجميع فئاتها وأعمارها، يتمرد شاب على هذا الوضع.

فيما وراء البحيرة - إنجلترا

النهضة، 20 سنة – روسيا

منطقة صامتة - ألمانيا

جبار - بلجيكا

راقد - بولندا

رفيق - استراليا

سمك القرش - استراليا

طريقك طريقى - المكسيك

صورة المدرسة - السويد

ليلة أعمال الشغب - قبرص

أخبار حقيقية - صربيا

سنو وايت - كرواتيا

تندرا- كوبا

طاولة القبر - كوسوفو

شياتورا – فرنسا/ جورجيا

أبواب – لبنان

شخصية فينة - روسيا

المسابقة الوثائقية الدولية

تضم مسابقة الفيلم الوثائقى 8 أعمال، معظمها تعرض عالمياً لأول مرة، وفى الشرق الأوسط وأفريقيا، وفيما يلى قائمة الأفلام المشاركة:

ما نتركه خلفنا - هولندا

اختفاء بيل موراى فى برلينالة - صربيا

أوبرا الشارع - أندونيسيا

علمان - قيرغستان

رحلة جوية على عربة بأجنحة – سويسرا

أعوان الخير- مصر

إلى جدو، مع حبى - لبنان

مساكنة - اليونان

مسابقة أفلام التحريك الدولية

تضم مسابقة أفلام التحريك (الأنيميشن) 13 عملاً، وجاءت قائمة الأفلام المشاركة كالتالى:

ارقد فى سلام - فرنسا

المدينة المربعة - هونج كونج

ارواح تكمل بعضها - هونج كونج

ليلة فى المقبرة - اليونان

وحواء أيضًا - إسبانيا

أوليفيا - الجزائر

مقعد بجوار النافذة - الهند

الأرانب والأبوسومات - البرازيل

فى شئ - مصر

ريتا اللطيفة - سويسرا

هل تستطيع ريتا السيطرة؟

لا شئ تبقى - إيطاليا

خيال الفراشات - المغرب.فرنسا. البرتغال. قطر

مسابقة الأفلام العربية

يشارك فى المسابقة من تونس فيلم «اتصال» للمخرج كريم اليعقوبى، فى عرضه العالمى الأولى.

ومن الأردن يشارك فيلم «حى» إخراج روان وليد، فى عرضه الأول بشمال أفريقيا.

أما العراق فيشارك بفيلمين، أولهما «وحيدا أفضل» إخراج ريكار برزان، فى عرضه الأول بشمال أفريقيا.

وفيلم «الصافرة» للمخرج عادل عبدالمجيد فى عرضه العالمى الأول.

ويشارك أيضا المخرج الجزائرى يازيد ياطو بفيلمه «بوملة» فى عرضه الأول بمصر.

ومن السعودية يشارك فيلم «سر برسيم العظيم» للمخرج سلطان ربيع، فى عرضه الأول بشمال أفريقيا.

ويشارك المخرج المغربى الحسين حنين بفيلمه «شرعة» فى عرضه الأول بشمال أفريقيا.

أما من مصر فيشارك فيلم «ما يحدث فى حياة نادين» للمخرج عمرو فكرى، فى عرضه العالمى الأول.

مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين)

فيما يلى قائمة الأفلام المشاركة فى مسابقة أفلام الطلبة المصريين 2023، التى تعرض عالمياً وأفريقياً لأول مرة:

ساحر الاكورديون

وعد ماض

توافق ممتاز

ذاكرة لا أحتمل ثقلها

مقاسات وبعد الصورة فى المرأة غير حقيقية

بعد برهة

تذكرة للجحيم

دخول مفاجئ

ريليشن تشيب - علاقة