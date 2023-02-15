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حمادة هلال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "متحملاني"

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ياسر رشاد - القاهرة - روج الفنان حمادة هلال لأغنية الجديدة التي حملت عنوان "متحملاني"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشر مقطع فيديو من الأغنية لجمهوره. 

 

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علق الفنان حمادة هلال على الفيديو قائلًا :" متحملاني قريبا بإذن الله اهداء إلى ست البنات، عيد الحب، كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، مهندس

صوت محمد جودة".

 

أغنية "متحملاني" من تأليف الشاعر مصطفى شكري وألحانه ، توزيع أحمد أمين، مهندس

صوت محمد جودة.

 

 

والجدير بالذكر يستعد الفنان حمادة هلال إلى تقديم الجزء الثالث من مسلسل "المداح" الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2023. 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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