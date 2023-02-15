حمادة هلال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "متحملاني"

ياسر رشاد - القاهرة - روج الفنان حمادة هلال لأغنية الجديدة التي حملت عنوان "متحملاني"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشر مقطع فيديو من الأغنية لجمهوره.
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علق الفنان حمادة هلال على الفيديو قائلًا :" متحملاني قريبا بإذن الله اهداء إلى ست البنات، عيد الحب، كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، مهندسصوت محمد جودة".
أغنية "متحملاني" من تأليف الشاعر مصطفى شكري وألحانه ، توزيع أحمد أمين، مهندسصوت محمد جودة.
والجدير بالذكر يستعد الفنان حمادة هلال إلى تقديم الجزء الثالث من مسلسل "المداح" الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2023.