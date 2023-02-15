شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام سينمائية يعتز بها محمد رمضان فى مشواره السينمائى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم محمد رمضان ما يقرب من 20 فيلما سينمائيا، لكنه خلال حوار له سينشر فى ”الخليج 365” كشف عن أهم 4 أفلام يعتز بها فى مشواره، وكشف السبب وراء هذا الاختيار.

قال محمد رمضان: "أعتز جدا بفيلم احكى يا شهرزاد لأنه ذكر فى تاريخى أننى جسدت مشاهد فى فيلم كتبه الكاتب الكبير وحيد حامد، وأحب فيلم الشوق للمخرج خالد الحجر لأن قصته كانت ملهمة جدا عن شخصية شاب مثقف ولكنه من طبقة أقل من المتوسطة وهنا تكون معاناته صعبة نفسيا واجتماعيا، وفيلم جواب اعتقال كان يناقش قضايا مهمة جدا وكانت قضيته من القضايا التي تستمر وتعيش لأنها قضية كل زمن، وأيضا فيلم الكنز أعتز به جدا مع الأستاذ شريف عرفة لأنه قدمني بشكل مختلف" .

وجدير بالذكر أن النجم محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الرمضاني "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.