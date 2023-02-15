شكرا لقرائتكم خبر عن حسين القلا وعلا الشافعي فى ندوة الاحتفاء بذكرى رحيل عزت العلايلى بسينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت سينما الهناجر فيلم (المواطن مصري) احتفاء بذكرى رحيل الفنان عزت العلايلي، وعقب عرض الفيلم أدارت الناقدة علا الشافعي ندوة حضرها المنتج حسين القلا، والمخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، والكاتب الصحفى والناقد الفنى علي الكشوطي رئيس قسم الفن بـ"الخليج 365"، كما حضر حفيد الراحل عزت العلايلي المهندس عادل عمرو.

ورحب المخرج أشرف فايق بالحضور بكل الجمهور، وقال إنه دائما يحرص على عرض نسخ تكون جيدة، لأن مشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة يختلف عن مشاهدته فى التليفزيون.

وقالت علا الشافعي: "أرحب بالمنتج الكبير حسين القلا منتج الفيلم، وأحييه على هذا الفيلم المؤثر الذي جعلنا نبكي ونحن نشاهده رغم مشاهدته من قبل، وسوف أبدأ الندوة بسؤاله عن اختيار الرواية كان من خلاله أم من خلال المخرج صلاح أبو سيف".

وقال حسين القلا: "أشاهد الفيلم برؤية مختلفة وكأني أشاهده لأول مرة، وتذكرت كل كواليس تصويره وأنا أشاهده مع الجمهور، فالفيلم به ذكريات كثيرة ومواقف كثيرة".

وأضاف القلا: "الفنان عزت العلايلي جسد الدور بعبقرية شديدة، وكان هناك مشهد يعود عزت لرؤية ابنه لكن المخرج صلاح أبو سيف حذف المشهد ولم يصوره، وأنا سعيد بهذا الفيلم وكلما أشاهده أبكي، وكأني أشاهده للمرة الأولى".

فيلم (المواطن مصري) عرض في سينما الهناجر بحضور المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هاني أبو الحسن، وتحت إشراف وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

الفنان الكبير الراحل عزت العلايلي من مواليد (15 سبتمبر عام 1934 – ورحل في 5 فبراير 2021)، وهو من مواليد حي باب الشعرية بالقاهرة وشارك في العديد من الأفلام في السينما المصرية، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعدّ برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في الكثير من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، والمسرح، وأبرز الأدوار السينمائية التي قدمها في أفلام : "الأرض" و"الاختيار" و"الناس والنيل" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدّم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك، منها "راس القط" و"بوابة الحلواني"، وفي المسرح تعد أشهر مسرحياته "أهلا يا بكوات" التي عرضت علي المسرح القومي في مواسم مختلفة.