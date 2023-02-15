حفيد الراحل عزت العلايلى يحضر ندوة الاحتفاء بذكرى رحيله.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - أدارت الناقدة علا الشافعى، ندوة الاحتفاء بذكرى رحيل الفنان عزت العلايلى بسينما الهناجر، بحضور المنتج حسين القلا منتج فيلم (المواطن مصرى)، والمخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائى بصندوق التنمية الثقافية، كما حضر حفيد الراحل عزت العلايلى المهندس عادل عمرو الذى تحدث عن ذكرياته مع جده، وكيف كان يجلس معه ويتعلم منه الكثير من الأمور الحياتية.

وأضاف المهندس عادل عمرو: "أنا مهندس معمارى وعملى بعيد عن الفن ولكنى كنت أجلس معه كثيرا، وأراه كيف يستعد فى الأدوار التى كان يقدمها، وكان يحكى لى ذكريات كثيرة، وهو كان دائما يبحث عن الأدوار التى بها رسالة".

فيلم (المواطن مصرى) عرض فى سينما الهناجر بحضور المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائى بصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هانى أبو الحسن، وتحت إشراف الوزيرة الفنانة د. نيفين الكيلانى.

الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى من مواليد (15 سبتمبر عام 1934 – ورحل فى 5 فبراير 2021)، وهو من مواليد حى باب الشعرية بالقاهرة، وشارك فى العديد من الأفلام فى السينما المصرية، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعدّ برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962، والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى الكثير من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، والمسرح، وأبرز الأدوار السينمائية التى قدمها فى أفلام "الأرض"، و"الاختيار"، و"الناس والنيل" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدّم أدورا بارزة فى التلفزيون كذلك، منها "راس القط" و"بوابة الحلواني"، وفى المسرح تعد أشهر مسرحياته "أهلا يا بكوات" التى عرضت على المسرح القومى فى مواسم مختلفة.