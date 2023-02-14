شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبد العزيز فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد العوضى بعيد الحب برسالة خاصة وجهها إلى زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، إذ نشر على صفحته الشخصية على "فيس بوك" صورة تجمعهما، وعلق: "كل سنة وأنتى طيبة يا حبيبتى".



احمد العوضى وياسمين عبد العزيز

فى سياق آخر، تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "ضرب نار"، الذى يجمعها بزوجها النجم أحمد العوضى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، وتجسد ياسمين خلال أحداث العمل شخصية فتاة من شبرا تدعى مهرة وتعمل فى مصنع عبايات حريمى، وتتعرف على جابر أبو شديد (أحمد العوضى) صاحب محل الكاوتش فى شبرا وتنشأ بينهما قصة حب.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الإتربى، إسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وكان أحمد العوضى قد احتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز فى كواليس تصوير المسلسلها حيث فاجأها وأحضر "تورتة" ضخمة تحمل العديد من صور ياسمين، كما ظهرا العوضى وياسمين بملابس شخصياتهم فى المسلسل الذى يجمعهما من جديد، وظهر أيضا فى الاحتفال عدد من فريق عمل المسلسل واللذين شاركوا ياسمين الاحتفال.

وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.