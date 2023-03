شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % من مخرجى أفلام مهرجان برلين السينمائى الدولى سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.

وسيكون فيلم ليلة الافتتاح هو فيلم "She Came to Me" التى أخرجته المخرجة ريبيكا ميلر، وهو فيلم كوميدى رومانسى عن مؤلف موسيقى، ومن بطولة الممثل العالمى بيتر دينكلاج بطل مسلسل Game of Thrones، وآن هاثاواى وماريسا تومى.

سيقام مهرجان Berlin International Film Festival فى الفترة بين 16 فبراير المقبل إلى 26 من نفس الشهر.

على أن يعرض الفيلم الوثائقى Superpower ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ73، الذى سيبدأ فى الفترة ما بين 16 إلى 26 فبراير الجارى، العمل من رؤية وإخراج الممثل العالمى شون بن، العمل الذى سيدور عن ما يحدث فى أوكرانيا.

الفيلم الوثائقى الجديد Superpower يدور حول متابعة الأحداث التي تحدث في أوكرانيا وحقيقة الغزو الروسي للبلاد.

وخلال العام الماضى كان لما يحدث فى العالم الحقيقي تأثير كبير على حياة الناس، ومن بين الأفلام التي ستعرض للمرة الأولى هذا العام في مهرجان برلين السينمائى، يشهد فيلم Superpower الصدمة التي شعر بها الكثيرين ممن تابعوا ما يحدث في أوكرانيا، الفيلم أخرجه شون بن وآرون كوفمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاطر مجموعة العمل على الفيلم بحياتهم من أجل تصوير ما يحدث في الحرب، وأثبتوا أن الفن يمكن أن يلهم العمل في جميع أنحاء العالم.