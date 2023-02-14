فيلم "أنا لحبيبي" يحقق إيرادات بقيمة 257 ألفًا و361 جنيهًا

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم "أنا لحبيبي" بطولة النجمة ياسمين رئيس والفنان كريم فهمي، إيرادات وصلت 257 ألفا و361 جنيهًا فى دور العرض السينمائية المختلفة.

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يشارك في الفليم كلا من سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى، وتدور أحداثه حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى

وياسمين رئيس، لكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

قالت الفنانة ياسمين رئيس في تصريحات صحفية :" أن شخصيتها في الفيلم تشبه شخصيتها الحقيقية بالإضافة إلى حبها الشديد لجرعة الرومانسية التي يتناولها العمل".