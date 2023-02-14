«اعتصام رابعة.. بين الحقائق والأكاذيب».. أحدث إصدارات لمصطفى بكري

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، حديثًا كتاب «اعتصام رابعة.. بين الحقائق والأكاذيب»، للكاتب مصطفى بكري.

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و يقول الكاتب الصحفى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب في مقدمة الكتاب: «في الثامن والعشرين من يونيو ۲۰۱۳ أعلنت جماعة الإخوان عن بدء اعتصام کوادرها والمتحالفين معهم فى ميدان رابعة العدوية، وذلك بزعم الدفاع عن "الشرعية" فى مواجهة الزحف الجماهيرى المرتقب فى الثلاثين من الشهر نفسه، كانت الخطة تقضى بمنع المتظاهرين الرافضين لحكم الجماعة من الوصول إلى القصر الرئاسي، وتحقيق أهدافهم الممثلة في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتغيير الحكومة وعزل النائب العام المعين وإجراء تعديلات دستورية على الدستور الصادر في ديسمبر ٢٠١٢م.

انحياز المؤسسة العسكرية إلى مطالب الجماهير



وبعد ثورة الثلاثين من يونيو، وانحياز المؤسسة العسكرية إلى مطالب الجماهير بدأ المعتصمون في ميداني رابعة والنهضة يعدون العدة للصدام المسلح مع الدولة المصرية الجديدة، حيث توافد الآلاف، وتم تهريب الأسلحة، وجرى الاستيلاء على سيارة البث التليفزيونى الحكومى، لنشر وإذاعة الدعايات المغرضة التي استهدفت أمن واستقرار البلاد.



لقد استمر الاعتصام المسلح ٤٧ يومًا، رفض خلالها المعتصمون الاستجابة لجميع الوساطات والنداءات الحكومية التي استهدفت إنهاء الاعتصام سلميا، مما اضطر قوات الشرطة والجيش إلى تنفيذ قرار النائب العام بفض الاعتصام وإعادة الأمن إلى هذه المنطقة الحيوية التى أصبحت تحت سيطرتهم، وسعوا من خلالها إلى إقامة دولة داخل الدولة، وإنشاء حكومة موازية ومجلس شورى لإدارة البلاد».

رفض جماعة الإخوان لأى حلول سلمية

ويضيف بكري: «وعلى الرغم من جميع الدلائل والوقائع والتقارير المحايدة التي أكدت

رفض جماعة الإخوان لأى حلول سلمية لفض الاعتصام ومسئولية الجماعة عن أعمال العنف والبدء بإطلاق الرصاص، فإن الجماعة راحت تروج لمعلومات غير حقيقية، عن الوقائع التي شهدها يوم الرابع عشر من أغسطس 2013، وهو اليوم الذى قررت فيه الحكومة المصرية فض الاعتصام، إن الوثائق والأدلة التى تضمنتها الأحكام الصادرة من محكمتي جنايات القاهرة والنقض فى قضية فض اعتصام رابعة والأحداث التي سبقتها أو تلتها، لهي أبلغ دليل للرد على هذه الأكاذيب والادعاءات الزائفة، وذلك بما تضمنته من تحقيقات أجرتها النيابة العامة، وأدلة دامغة تقدمت بها الجهات المعنية، وشهادات موثقة قدمتها شخصيات و منظمات معنية بحقوق الإنسان».

وتابع بكري: «ولقد رأيت أهمية نشر ملخص لهذه الأحكام التي صدرت ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المختلفة فى هذه الأحداث لتكون وثيقة للتاريخ وردا على سيل الأكاذيب وهي:

- ملخص الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد في ٨ من سبتمبر ۲۰۱۸.

- الحكم الصادر من محكمة النقض الدائرة الجنائية، برئاسة المستشار إيهاب عبد اللطيف في ١٤ من يونيو ٢٠٢١م».