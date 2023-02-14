مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف أسماء لجنة التحكيم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أسماء لجان تحكيم مسابقات الدورة التاسعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة.



وحول اختيار أعضاء لجان التحكيم للدورة التاسعة قال محمد محمود رئيس المهرجان: "إضافة إلى انتقاء مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المبتكرة، فقد حرص مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على دعوة مجموعة منتقاه من صناع السينما لتشكيل لجان التحكيم".

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وتضم لجان التحكيم الدولية، كلًا من: المخرجة المصرية ساندرا نشأت، المخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين، الناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، منسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.

وتمنح اللجة جائزة مالية 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاثة، الروائية والوثائقية والتحريك، برعاية الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت

الكويت للأعمال الوطنية، ورئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر.

أما لجنة التحكيم الثانية، فتختص بأفلام مسابقتي الفيلم العربي، ومسابقة أفلام الطلبة، وتضم كل من الممثلة المصرية سامية أسعد، والمخرج التونسي يونس بن حجرية، الناقد الموسيقي المصري د. وليد شوشه، الإعلامية المصرية رجاء الغمراوي، المنتج والإعلامي السعودي خالد المجرشي.



وتتشكل لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين من زين العابدين خيري، محمد كمال، وضحى الورداني، وتمنح جائزة سمير فريد، بالإضافة إلى جائزة شريف حتاتة المقدمة من أرملته الناقدة أمل الجمل، وهي جائزة مالية 10 آلاف جنيه تمنح لأفضل فيلم مصري.