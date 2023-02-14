مصطفى حجاج يقلب المواجع في عيد الحب

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان مصطفى حجاج لطرح أغنية جديدة بعنوان "بطليني" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

ومن المقرر أن تطرح أغنية "بطليني" خلال الأيام القليلة الماضية، وتقول جزء من كلماتها:" شوفي حد يكون في حبك مش أناني، حد يملى عليكي أيامي في مكاني، حد يقبل باللي انا مقبلتهوش، فيرته أهدى وحبه أهدى ومش في باله، حد ينفع اي حد يكون بداله ".

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وطرح مصطفى حجاج آخيرًا، أغنية "حب مين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عيد المنعم، وهندسة صويتة هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «اللي اخترناهم

بعناية.. في القلب يا قلبي وفي عناية بنينالهم بالحب بناية.. هدوها على راسنا على راسنا واخدينهم قال علي الفرازة.. بقي دي القطعية الممتازة علشان حبينا اتخمينا.. وياريت حرصنا حرصنا دول خدوا مننا أكتر ما أدوا.. والموضوع زاد أوي عن حده وبكل بجاحة بيتحدوا.. ويقولوا ظالمينهم ظالمينهم الناس دي ضميرهم مفارقهم.. تعبونا الله ينشف ريقهم ده طريقنا خلاص عكس طريقهم.. شوفنا كتير منهم».