"ميمو" في السعودية .. أحمد حلمي يكشف موعد عرض المسرحية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم أحمد حلمي، موعد عرض مسرحية "ميمو"، والتي مقرر عرضها على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر "حلمي" البوستر الرسمي للمسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "ميمو ٢٠ فبراير في موسم الرياض، بوليفارد، رياض سيتي".

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مسرحية "ميمو" من تأليف ضياء محمد إخراج هشام عطوه وإنتاج حمد وبطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان بدر.

آخر أعمال أحمد حلمي

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، فيلم "واحد تاني" والذي عرض العام الماضي 2023،

وشاركه البطولة مجموعة من النجوم ومن بينهم الفنانة روبي، سيد رجب، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، نور إيهاب، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.