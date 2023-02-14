شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الدقاق يطرح أغنيته الجديدة "كأنى بعيش" فى مسلسل"حكايات جروب الدفعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب هانى الدقاق، قائد فريق مسار إجبارى أغنية "كأنى بعيش" ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات جروب الدفعة"، و أغنية كأنى بعيش كلمات دعاء عبد الوهاب وألحان وغناء هانى الدقاق وتوزيع معاذ حامد.

مسلسل "حكايات جروب الدفعة" يناقش عددًا من قضايا الشباب خاصة بعد مرحلة التخرج من الجامعة، كما يطرح المشاكل التى تواجههم سواء فى العمل، الحب والزواج وغيرها من الأمور، تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء جمعتهم الدراسة في كلية التجارة بجامعة القاهرة، وكان الجميع يعتبرهم أقوى شلة في دفعتهم، حيث كانوا متميزين في الأنشطة واتحاد الطلبة وفريق المسرح. استمرت صداقتهم طوال سنوات الجامعة بالرغم من اختلاف طباعهم ومستوياتهم الاجتماعية، لكن تتغير الأمور بعد التخرج.

ويشارك في بطولة حكايات جروب الدفعة النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.