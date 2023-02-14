شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أكرم عادل يطرح أغنية "حب عمرى" احتفالا بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الموزع والمطرب أكرم عادل أغنية جديدة على موقع يوتيوب، تحمل اسم "حب عمرى" من توزيعه وكلمات فاطمة أحمد تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب .

وطرح مؤخرا النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "أعراض الحب" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع أكرم عادل وجيتار مصطفى نصر .

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى عدة اغانى منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

وتعاون مؤخرا الموزع أكرم عادل مع بهاء سلطان فى 3 أغانى تم طرحهما من ألبوم "سيجارة" وحققا نجاحا كبيرا خاصة بعد عودة بهاء للساحة الغنائية، وهم "مش هندم" من كلمات نصر محروس وألحان محمد يحيى وأغنية "قاعدين للصبح" من كلمات نصر محروس وألحان محمد يحيى، وأغنية "مالك" من كلمات نصر محروس وتوزيع أكرم عادل وألحان حسين محمود .

وأعرب الموزع أكرم عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على تلك الأغانى التى تعاون فيها مع بهاء سلطان، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته خصوصا بتعاونه مع نجم كبير بحجم بهاء سلطان لديه جماهيرية كبيرة ويتميز بصوت قوى ومميز عن غيره من المطربين، متمنيا أن تنال أغنية "مالك" إعجاب الجمهور بعد طرحها.