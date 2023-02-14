شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بعيد الحب على طريقتها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة ليلى علوي لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بأجواء الفلانتين، مرتدية اللونين الأحمر والأسود، وممسكة بـ"بالونة حمراء"، وعلقت على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلة : "أرسل حبي للجميع.. عيد حب سعيد".











واعربت الفنانة ليلى علوي، عن شكرها وتقديرها لكل من هنئها بيوم مولدها متمنية لجمهورها كل شىء جميل فى حياتهم، مشيرة الى أنها تقوم بكشف حساب يومي ولا تنتظر الى آخر العام حتى تحاسب نفسها .

وأضافت ليلى علوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، أنها تتذكر كل ذكرياتها قديما فى يوم مولدها وخاصة فى ايام الطفولة".

وأوضحت الفنانة ليلى علوي أنها تقوم بتصوير عمل فنى سينمائي جديد اسمه "سهل حشيش"، ومن المتوقع عرضه قريبا، نافية وجود أى أعمال درامية تعرض لها فى السباق الرمضاني هذا العام 2023 ولكنها تهتم حاليا بالاعمال السينمائية.

وتابعت: "من أهم أعمالها التليفزيونية "العائلة، بنت من شبرا، التوأم، حديث الصباح والمساء، شمس، تعالي نحلم ببكرة، فرح ليلي، هي ودافنشي، بنت الأصول، وطيور الصيف" بينما من أفضل أعمالها السينمائية: "بحب السينما، خرج ولم يعد، إعدام ميت، زوج تحت الطلب، رجل له ماضي، بنطلون جوليت، الرجل الذي عطس، يا مهلبية يا، الذل، تحت التهديد، المصير، حب البنات، غرام الأفاعى، وليلة البيبي دول" في حين أن أهم المسرحيات التي قامت ببطولتها: "عش المجانين، البرنسيسة، صدق أو لا تصدق، ابتسامة وراء قضبان، والجميلة والوحش".