شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج السعيد منسي يكشف تفاصيل عرضه "المنفى" قبل انطلاقه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏يستعد المخرج السعيد منسي لتقديم العرض المسرحي "المنفى" ‏لمنتخب جامعة طنطا وذلك ضمن مسابقة إبداع، غدا الأربعاء الموافق 15 فبراير على مسرح الشباب والرياضة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، والعرض مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر ‏"الحب فى المنفى ‏" كتابة أحمد عصام، إعداد موسيقي مصطفى مجدي ، ديكور محمد طلعت، استعراضات إبراهيم كابو ، ‏ملابس مكياج دينا عمران مخرج منفذ أحمد الرمادي .

و‏قال المخرج السعيد منسي لـ الخليج 365 ‏: تدور فكرة العرض حول مجموعة من الناس يتعرضون للكثير من المتغيرات ‏في الفترة الزمنية من بعد ثورة يوليو، ‏إلى بداية الثمانينات، هؤلاء الناس ‏الذين يتعرضون للتغيرات خاصة السياسية في تلك الفترة وواقع النكسة عليهم، وواقع الانتصار والانفتاح، كل هذا أثر على شخصياتهم، ويتخلل العرض كذلك أكثر من قصة حب ووقع هذا الحب على العلاقات الإنسانية داخل كل شخصية، ورسالتي من العرض أننا أحيانا من كثرة تطرفنا لم نستطع أن نحب ، والإنسان لم يختر من يحب فهو يحب من أجل الحب فقط .

وتابع منسي : حصلت بفريق منتخب طنطا من قبل على جائزة المهرجان القومي في 2016 ، بعرض القروش الثلاثة، ولكن في الحقيقة أثناء عملنا علي العروض لم نضع أي توقعات في المهرجانات ولكننا نعمل على تقديم العرض بأفضل صورة ، ومن المؤكد كان هناك بعض الصعوبات التي واجهتنا اثناء التجهيز ولكن استطعنا أن نتخطاها، خاصة أننا نقدم رواية من أعظم الروايات والتي صنفت من أفضل عشر روايات عربية للكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر .

يذكر أن أخر عروض المخرج السعيد منسي عرض " الحب في زمن الكوليرا " والذي حصل علي جائزة أفضل عرض بالمهرجان القومي بالدورة الماضية ، العرض من إنتاج مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح ، عن الراوية الشهيرة لجارسيا ماركيز، و هي أحد روائع الأدب العالمي ، ويتم تقديمها في رؤية مسرحية جديدة كتبها مينا بباوي، تمثيل دينا أحمد، محمد فريد، نشوى إسماعيل ، نسمة عادل ، دينا السواح ، محمد صلاح الدين، محمود البيطار، عصام الدين شرف ، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، تأليف موسيقي وليد الشهاوي، أشعار حامد السحرتي ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، ماكياج وفاء محمد، تصميم إضاءة عز حلمي، فيديو مابينج محمد البدري، وإخراج السعيد منسي .