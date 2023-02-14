شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أنا لحبيبى" لكريم فهمى يحصد أمس 257 ألف جنيه فى السينمات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "أنا لحبيبى" للنجم كريم فهمى، وياسمين رئيس، أمس الاثنين، إيرادات بلغت 257 ألفا و361 جنيهًا فى دور العرض السينمائية المختلفة، متصدرًا قائمة الإيرادات اليومية.

يشارك فى بطولة فيلم "أنا لحبيبى" بجوار كريم فهمى، وياسمين رئيس كل من: سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس، لكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

وكشفت الفنانة ياسمين رئيس خلال لقائها لتليفزيون الخليج 365 أن شخصيتها الحقيقية تشبه إلى حد كبير شخصبة "ليلى" التي تجسدها في العمل، بالإضافة إلى حبها الشديد لجرعة الرومانسية التي يتناولها العمل.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الأفلام، فبجانب أنا لحبيبى يعرض فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.