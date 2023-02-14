شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطرح "علو السما" من فيلم المطاريد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد فؤاد، اليوم الثلاثاء، أحدث أغنياته بعد غياب، والتى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، الذى يُعرض حالياً بجميع دور العرض، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.

يُذكر أن للفيلم أغنية أخرى كانت قد أطلقتها شركات الإنتاج قبل أيام من طرح المطاريد فى دور العرض السينمائية، ولاقت هى الأخرى ردود فعل قوية لدى الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى أغنية (بالراحة يا شيخة) بصوت بهاء سلطان.

فيلم المطاريد يٌعرض حالياً بجميع دور العرض، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى حول صلاح (أحمد حاتم) الذى يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فى الأرياف، بما فيها نادى كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادى فى العديد من المشاكل. والفيلم بطولة أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وإخراج ياسر سامى وتأليف صلاح الجهينى وعزت أمين.

وأحيا محمد فؤاد حفلا غنائيا فى بيروت تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، ونجحت كاميرا ”الخليج 365” فى التقاط الصور الأولى لفؤش وهو باللوك الجديد بعد تخلصه من وزنه الزائد، واتفق فؤش مع منظمى الحفلات بتبرعه بربع أجره لصالح منكوبى سوريا الذين تضرروا بسبب الزلزال.