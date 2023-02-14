عيد الحب 2023.. محمد رمضان يحتفل بصورة مع زوجته

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل الفنان محمد رمضان بعيد الحب، برفقة زوجته، إذ شارك جمهوره ومتابعيه صورة جديدة تجمعهما معًا .

ونشر "رمضان" صورته مع زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب:" كل عيد حب و كل حبيبين مع بعض ".

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آخر الأعمال الغنائية للفنان محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، آخيرًا، أغنية جديدة بعنوان "نصابة" على طريقة الفيديو كليب بمشاركة نجم الرابر الجزائري ديدن كانون، والذي تم تصويره بمنطقة الأهرامات، كنوع

من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية.

أغنية "نصابة" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية كليب أغنية "على وضعنا" الذي طرحه مؤخرا على "يوتيوب"، وشاركه الغناء ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية.