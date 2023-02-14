عمرو دياب يخالف ظن جمهوره في "بطمن عليك" (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - بطمن عليك مش عايز حاجة منك غير بس إنك ترد أنت كويس بجد..بتلك الكلمات افتتح الهضبة عمرو دياب احتفالات عيد الحب مع جمهوره، والتي خالف فيها توقعاتهم بطرحه لأغنية رومانسية، وفاجأهم بذلك النوع.

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جاءت طبيعة الكلمات والألحان والموسيقي بشكل بين الدراما والعتاب والاشتياق الغير مسموح بها الذي يصحبه رجاء لتلبية شعور الإطمئنان على حبيبه بعد الفراق، ويؤكد له برغم الفراق والغياب مازلت في القلب، في حالة من الوفاء الذي يولد من رحم الحب الحقيقي وإن كان يعتصره ألم الفراق والرضا بالغياب والتسليم به.

هكذا قدم دياب موضوع أغنيته الجديدة "بطمن عليك"، التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقي كان لـ أحمد إبراهيم.

ابتعد عمرو دياب في "بطمن عليك" عن الإيقاع الرومانسي الغزلي الذي اتبعه خلال إصداراته العام الماضي، كما طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث كان ابتعد عنه خلال الفترة

الماضية حيث جاءت إصداراته حصريًا للمنصة الموسيقية الشهيرة أنغامي.

خرج عمرو دياب عن توقعات جمهوره، والحالة السائدة لاحتفالات عيد الحب، ليهدي جمهوره مزيج من الحب والعتاب والفراق والألم.

وتقول كلماتها:

"أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس إنك ترد أنت كويس بجد

مش ناقصك أي حاجة مش ناقصك أي حد

يا بعيد عن عيني يا عيني بعيد

بالقلب أنا بسلم مادام عز السلام بالإيد

مش بحكي عن الرجوع

مش ده الكلام ولا ده الموضوع

أنا بس بطمنك مهما يحصل ما بينا

في القلب مسكنك

دول مش عشرة يومين

طيب نروح من بعض فين

مش أنا اللي هفكرك

أنا عايزك تبقى عارف أنا لسه بقدرك".