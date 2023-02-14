عيد الحب 2023.. أنغام تطرح "خليني شوية معاك"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت النجمة أنغام، أغنية جديدة بعنوان "خليني شوية معاك" على طريقة الفيديو كليب بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

"خليني شوية معاك"، من كلمات أميرة طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

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وكانت آخر الاصدارات الغنائية للفنانة أنغام، أغنية "عشان أرضيك"، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد قطقوط، ألحان أحمد زعيم، توزيع: وليد فايد، وتقول كلماتها"عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا

عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي ‎لغيت راحتي بقي طموحي ‎تقول حاجه و اقول حاضر "ولا بترضي في يوم معاليك" ‎مش فاكره ليك لحظه هنا ‎مش هبقي تاني مسلمه ‎قلبي اللي كان لك زي ضلك لسه الجراح في معلمه ‎وياك سنين متحمله ‎تجرح و برضو مكمله ‎ليه كنت راضيه

ابقي واحده متقيدة و متسلسله ‎عشان ارضيك

انا شفت الحياه بعنيك ‎انا

عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت كل البشر و الناس ‎بقيت صوره بلا احساس ‎خساره قلبي كان فاكره خضوعه ليك وفا و اخلاص ‎عشان ارضيك سنين بنكر عليا ظنوني ‎بكدب فيها حتي عيوني ‎وباخدع نفسي و بكابر لو كل العيون يلوموني ‎مش فاكره ليك لحظه هنا ‎مش هبقي تاني مسلمه ‎قلبي اللي كان لك زي ضلك لسه الجراح في معلمه ‎وياك سنين متحمله ‎تجرح و برضو مكمله ‎ليه كنت راضيه

ابقي واحده متقيدة و متسلسله ‎عشان ارضيك

انا شفت الحياه بعنيك ‎انا

عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك".