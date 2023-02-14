ياسمين رئيس تحتفل بعيد الحب بطريقة مختلفة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت الفنانة ياسمين رئيس، بعيد الحب وسط أطفال مرضى السرطان، وذلك خلال زيارة إلى مستشفى 57357.

وشاركت باسمين رئيس جمهورها ومتابعيها مجموعة صور خلال زيارتها للأطفال من مرضى السرطان، وذلك عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي ظهرت خلالهم وسط الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان .

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ومن ناحية أخرى، احتفلت ياسمين رئيس منذ أيام قليلة بطرح فيلمها الجديد "أنا لحبيبي" بجميع دور العرض السينمائية، والذي يشاركها بطولته النجم كريم فهمي .

فيلم "أنا لحبيبي" بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد

الشرنوبي، بيومي فؤاد، محسن محيي الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: محمود زهران، وإخراج: هادي الباجوري.

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف: محمود زهران، وإخراج: هادي الباجوري.