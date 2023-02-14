أيامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة..جورج وسوف يُرثي ابنه (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - في رد نافي لشائعات اعتزاله، قدّم سلطان الطرب جورج وسوف كلمات غالبها الحزن والدموع في "نص عمري"، التي تُعتبر رسالة رثاء لابنه الراحل وديع، الذي رحل في ريعان شبابه مطلع يناير الماضي، وشكّل صدمة كبرى على جورج وأسرته وعائلته.

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رثاء جورج وسوف لابنه وديع

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، توزيع زيزو فروق، وتقول كلماتها"

قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري من بدري بتمناك واهو قلبي راح وياك مخطرش يوم ع البال تسبقني و امشي وراك لو دمعي سال انهار لو عشت الف نهار مش شايف الا ليل مبيطلعلوش نهار يا حبيبي

يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري إييييه يا عمري".

صاحب الأغنية لقطات مؤثرة من لحظات لن تنسى جمعت بين وسوف وابنه وديع سواء على المستوى والفني أو الشخصي، حيث كان يرافقه وديع في كل خطوات وسوف الفنية.

ظروف رحيل وديع المفاجىء

وكان وديع ابن جورج وسوف قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إجراءه عملية تكميم المعدة، وأصيب بنزيف داخلي دخل على إثره العناية المشددة، لكنه توفى بعد أيام قليلة.

حرص عدد من نجوم الفن مواساه عائلة وديع، على رأسهم ماجدة الرومي، نجوى كرم، رامي عياش، نانسي عجرم، زياد برجي، هيفاء وهبي، وائل جسار ، عامر زيان، نادر الاتات