فيلم الهامور| أحداث حقيقية وتحول جريء في السينما السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يفتح فيلم الهامور أبواب بصرية وسمعية جديدة في السينما السعودية، والذي ينطلق في شاشات السينما غدًا الأربعاء، إذ أُقيم له عرضًا خاصًا في مصر حضره السفير السعودية وفريق عمله وكوكبة فنية سعودية مصرية.

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يحمل الفيلم عامل جذب مهم وهو سرده لأحداث حقيقية حدثت في أوائل القرن الحالي في مدينة جدة، وتدور قصته حول حارس أمن يتجح في جمع ثروة مالية ضخمة بالنصب والاحتيال، حيث يقنع عملائه باستثمار أموالهم معه على وعد بالربح السريع، ولكن تتغير مجريات الأمور وتتسارع الأحداث داخل الفيلم لمعرفة نهاية الحارس عند انكشاف أمره.

الفيلم رفع شعار +18، وهو من تأليف

هاني كعدور وعمر باهبري ومن إنتاج شركة بوليفارد برودكشنز، أما الموسيقى التصويرية فهي من إنتاج المؤلف الموسيقي المصري هاشم نزيه.

حرص عدد من نجوم مصر على التواجد لتهنئة صناع العمل، ومن بينهم دينا الشربيني، غادة عادل، أيتن عامر، أشرف زكي، عمرو سلامة، حسام داغر، محمد حفظي، عمرو عرفة، محمد ثروت، أيمن بهجت قمر.

كما تواجد من أبطال العمل كل من إسماعيل الحسن، فهد القحطاني، خالد يسلم، خيرية أبولبن، فاطمة البنوي.