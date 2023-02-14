المخرج عبد الإله القرشي يصل لحلمه في فيلم الهامور

ياسر رشاد - القاهرة - حضر المخرج السعودي عبد الإله القرشي، العرض الخاص لأحدث أعماله "ألهامور"، الذي أقيم عرضه الخاص في مصر، بحضور السفير السعودية وكوكبة فنية مصرية سعودية.

اقرأ أيضًا..فيلم الهامور| خالد يسلم يُشيد بتجربة السينما السعودية في مصر

أعرب القرشي عن سعادته بعرض فيلمه الهامور في دور العرض المصرية، معلنًا فخره بهذه الخطوة،خصوصًا وأنه يحلم بها منذ فترة

طويلة لأن عرض فيلم سعودي في مصر خطوة مهمة لنا.

وأوضح أنه يرى أن الفيلم تجربة مميزة ومختلفة يتمنى أن يستمتع بها الجمهور المصري والعربي، خصوصًا أن تفاعل الجمهور في عرض الفيلم الأول بمصر فاق توقعاته.

