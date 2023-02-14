فيلم الهامور| خالد يسلم يُشيد بتجربة السينما السعودية في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان السعودي خالد يسلم عن تجربته السينمائية في الفيلم السعودي الهامور، الذي أقيم عرضه الخاص مساء أمس في مصر، بحضور السفير السعودي وكوكبة فنية مصرية سعودية.

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أعرب يسلم عن سعادته بعرض الهامور في مصر، قائلاً:" بداية قبل أي شيء أنا سعيد بعرض فيلم الهامور في مصر، فأي فنان أو صانع سينما يتمني أن يتواجد في السوق المصري، وأري أن هذا أمر مثير للإعجاب وأنا سعيد به.

وأضاف: الجمهور تحمس للفيلم وتفاعل معه رغم أن الجمهور في مصر تعود علي الأفلام المصرية التي أحببناها ونتمني أن نأخذ الفرصة ليستمتعوا بنا كما استمتعنا بهم.

حرص عدد من نجوم مصر على التواجد لتهنئة صناع العمل، ومن بينهم دينا الشربيني، غادة عادل، أيتن عامر، أشرف زكي، عمرو سلامة، حسام داغر، محمد حفظي، عمرو عرفة، محمد ثروت، أيمن بهجت قمر

كما تواجد من أبطال العمل كل من إسماعيل الحسن، فهد القحطاني،

خالد

يسلم، خيريه أبو لبن، فاطمه البنوي

فيلم الهامور وأحداث حقيقية من 10 سنوات

فيلم الهامور تدور أحداثه حول قصة حقيقية، حدثت عام 2003، لحارس أمن يدعى حمد، يتمكن من

جمع ثروة ضخمة عن طريق النصب ووهم الناس بتوظيف فلوسهم، واصبح ليكون صاحب شأن كبير، ولكن سرعان ما تنقلب الأحداث، مدته 120دقيقة، ومن اهم عناصر الجذب في الفيلم الموسيقى التصويرية للموسيقار هشام نزيه، ويعرض بتصنيف عمري +18 بسبب بعض الألفاظ.

فيلم «الهامور» من بطولة فهد القحطانى في أول ادواره الاحترافية، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، على الشريف، فاطمة البنوى، خيرية أبولبن، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى كعدور، إخراج عبدالإله القرشي.