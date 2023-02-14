شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أغنيات جديدة بمناسبة عيد الحب أبرزها للهضبة وأحمد سعد وأنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موسم عيد الحب انتعاشة غنائية حيث طرح عدد من النجوم عدد من الأغانى الرومانسية التى تتناسب مع هذا اليوم، وعلى رأس هذه القائمة التى تضم أكثر من 6 أغنيات سنجل أغنية "بطمن عليك" للهضبة عمرو دياب التى كتبها ولحنها الفنان عزيز الشافعى ووزعها أحمد إبراهيم.



عمرو دياب عمرو دياب

ومن الأغانى أيضا التى سوف يسمعها الجمهور بالتزامن مع عيد الحب أغنية "قادر أكمل" للنجم أحمد سعد، كما طرح الفنان رامى جمال أغنيته الجديدة التي تعتبر أول إنتاجات شركته الخاصة بعد أن قرر عدم التجديد مع شركته السابقة والأغنية بعنوان "عاملة إيه" كلمات احمد العزب والحان احمد العدل وتوزيع الهامى دهيمة.



احمد سعد احمد سعد

كما تنضم إلى القائمة أيضا النجمة أنغام بأغنيتها الجديدة التي تتزامن مع عيد الحب "خلينى شوية معاك"، أيضا طرح الفنان الشاب وليد عطار أغنية جديدة بعنوان "جيت"، كما طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية جديدة بالمشاركة مع شيماء المغربى بعنوان "النجمة البعيدة".



انغام انغام