شكرا لقرائتكم خبر عن هربت من المدرسة علشان نجمها المفضل.. حكايات زينة مع أحمد زكى ونور الشريف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أنا من مجانين وعشاق الراحل أحمد زكى وكنت براقبه لدرجة إنى كنت بستناه وهو خارج من أوتيل قديم فى شارع سوريا وكان ممكن أزوغ من المدرسة علشان أبص عليه".. بهذه الكلمات عبرت الفنانة زينة عن مدى حبها وعشقها للنجم الكبير أحمد زكى خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وأضافت زينة: "من كتر ما كنت بستناه حفظ وشى وبعد كده ندالى وقالى انتى كنتى فين إمبارح ولما عرف إنى بروح المدرسة وبزوغ علشانه قالى ما تزوغيش تانى".

وعن كواليس مشاركتها للنمر الأسودفى فيلم "أرض الخوف" قالت زينة: "سنى وقتها لم يتجاوز 14 عاما وحينما علم المخرج داوود عبد السيد بسنى رفض وقالى لازم تجيبى إقرار من والدك وأختى وقّعته وصورت الفيلم بدون علم أهلى".

وتذكرت زينة كواليس ترشحها لمسلسل "حضرة المتهم أبى" أمام النجم الراحل نور شريف وقالت: المخرجة رباب حسين هى من رشحتنى للدور وبعد يومين فقط قالت لى إن نور الشريف مش موافق عليكى خالص بعدها وافق وقال للمخرجة نصا: "زينة اللى بتلبس سينيه هتعرف تعمل بنت جاية من الأرياف".