شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يصل إلى السودان لإحياء حفلات غنائية بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، صباح اليوم، الفنان سامو زين إلى الخرطوم لإحياء عدد من الحفلات بالتزامن بعيد الحب، الحفلة الأولى اليوم فى الصداقة بالخرطوم، وتعتبر قيمة التذاكر هى الأغلى فى تاريخ الحفلات الجماهيرية لفنان زائر للسودان.

يذكر أن النجم سامو زين طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أعراض الحب" على موقع "يوتيوب" وهى من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع أكرم عادل وجيتار مصطفى نصر.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى عدة اغانى منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

وأحيا مؤخرا النجم سامو زين لأول مرة حفلا غنائيا فى فيينا - النمسا ضمن جولة أوروبية في قاعة أريانا، وقدم سامو زين عددًا من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور.

وتأتي جولة سامو زين بعد أيام من طرحه، كليب أغنية "لا لا لا"، من إخراج إسماعيل الأبرص شقيق سامو، والأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وتقول كلماتها:

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

أى ده اللي حصل راحت المعانى

غايب كل الغزل راح فين كلامى

شلل صاب الكلام وتر لسانى

أول ما لمحتها إيه اللى جرالى