شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتصدر ترند يوتيوب بأحدث أغنياته "بطمن عليك" والان مع تفاصيل الخبر
"بطمن عليك" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد ابراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.
ويقول مطلع الأغنية:
أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك
غير بس إنك ترد
إنت كويس بجد؟
مش ناقصك أي حاجة؟
مش ناقصك أي حد؟
يابعيد عن عيني
ياعيني بعيد
م القلب أنا بسلم
منا معزز سلام الإيد
وكان النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض، وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا كعادة حفلات الهضبة في الدول العربية، وقدم على مدار ساعتين مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.
وكان عزيز الشافعى أعرب عن سعادته بعد ردود الفعل الإيجابية التى حصدها بعد طرح أغنية " بطمن عليكى"، وقال فى تصريح لـ ”الخليج 365” مبسوط للعودة للتعاون مرة أخرى مع الهضبة لأنى منذ فترة لم أكتب وألحن للهضبة أغانى وكانت آخر أغنية تعاونت فيها معه من كلماتى وألحانى فى أغنية "زى ما إنتى" عام 2020، وكانت أيضا أغنية رومانسية وهادئة، لذلك يربطها البعض بأغنية " بطمن عليكى"، وأهميتها فى منطقة الرومانسية والدرامة، وأضاف أن الهضبة قال له إنه اختارها لعيد الحب منذ عام تقريبا، ولم يغير فيها أى شيء ولكن التوزيع الموسيقى لأحمد إبراهيم أضاف إليها طعم.