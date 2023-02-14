بلقيس فتحي تطرح أحدث أغنياتها «ده اللي حصل»

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أعمالها الغنائية وهى أغنية "ده اللى حصل" التى كتب كلماتها ولحنها أبو بكر سالم وغناها الفنان الراحل طلال المداح.

وقررت بلقيس أن تعيد تقديم الأغنية مرة أخرى بصوتها وذلك بعد أن حققت نجاحاً كبيراً أثناء مشاركتها في حفل ليلة صوت الأرض، وهو الحفل الذي جمع عدد كبير من نجوم الطرب والغناء في العالم العربي.

وتفاعل الجمهور مع بلقيس أثناء غنائها "ده اللي حصل" بشكل كبير. بلقيس قدمت مؤخراً حفل غنائي ضخم في القرية العالمية بدبي، قدمت خلاله عدد من أشهر أغانيها.

وأعلنت بلقيس خلال هذا الحفل مساعدتها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الأراضي السورية وذلك بتبرعها بأجر حفلتها كاملاً لصالح متضرري الزلزال.يذكر أن بلقيس تستعد خلال الفتره المقبلة لتقديم عدد من الحفلات.

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