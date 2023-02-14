عمرو دياب يتصدّر تريند غوغل بأغنيته الجديدة "بطمن عليك"

تصدرت أغنية “بطمن عليك” للهضبة عمرو دياب تريند “جوجل”، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، احتفالًا بعيد الحب.

فريق عمل أغنية “بطمن عليك”

“بطمن عليك” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

الفنان عمرو دياب

كلمات أغنية “بطمن عليك”

ويقول مطلع الأغنية

“أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك، غير بس إنك ترد، إنت كويس بجد؟، مش ناقصك أي حاجة؟، مش ناقصك أي حد؟، يابعيد عن عيني، ياعيني بعيد، م القلب أنا بسلم، منا معزز سلام الإيد”.

وكان الفنان عمرو دياب،قد أحيا مؤخرًا حفلًا كبيرًا في الرياض، وقدم على مدار ساعتين مجموعة من أشهر أغنياته، وسط تفاعل كبير من الحضور.زفي سياق آخر، تفاجأ جميع حضور حفل زفاف أحمد عصام، باستضافة النجم تامر حسني للنجم عمرو دياب على مسرحه وغنيا معًا أغنية “يا أنا يا لأ” وسط حفاوة تاريخيه من المعجبين والمصورين.

وقدم عمرو دياب، خلال الحفل فاصلًا من أشهر أغانيه مثل يا أنا يالأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي اغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما انتي، عاملة ايه دلوقتي، نور العين، العالم الله، انت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع.

عمرو دياب يتصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي

وكان الفنان عمرو دياب، قد تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي. كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

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